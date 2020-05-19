

Европарламент рассматривает вопрос выполнения Грузией соглашения об ассоциации с ЕС

19.05.2020 14:17





В Европарламенте сегодня обсуждают выполнение соглашения об ассоциации, оформленного между Грузией и Евросоюзом. Данные вопрос рассматривается на заседании комитета по международным делам Европарламента, где с докладом выступает эстонский евродепутат Свен Миксер.



По оценке автора доклада о выполнении соглашения об ассоциации Грузии с ЕС, эстонского евродепутата Свена Миксера, политическая жизнь в Грузии динамичная и оживленная, однако европейский депутат обратил внимание на политическую поляризацию.



«Политическая жизнь Грузии оживленная и динамичная, а иногда и эмоциональна. Тревожные тенденции последних лет усилились из-за политической поляризации и эрозии доверия между властью и оппозицией. Это не уникально для Грузии, но вызывает серьезную обеспокоенность, особенно в год выборов», — отметил Свен Миксер.



По его словам, тогда COVID-19 приостановил нормальную политическую жизнь. В этом контексте он также рассказал о мерах, предпринятых правительством Грузии.



«Правительство Грузии, как и все ответственные правительства, уделяло больше внимания проблемам общественного здравоохранения и надвигающемуся экономическому кризису.



Правительство Грузии также заслужило международную и внутреннюю похвалу за управление кризисом, и это была заслуженная похвала.



Я хотел бы выделить образцовое сотрудничество между Грузией и Евросоюзом во время этого кризиса. ЕС предоставил Грузии в качестве помощи 250 миллионов евро для борьбы с коронавирусом и кредитов на 150 миллионов евро для поддержания макроэкономической стабильности. В результате Грузия является одним из крупнейших получателей помощи от ЕС во время кризиса коронавируса», — заявил Свен Миксер.



Свен Миксер отметил, что очень важно, чтобы соглашение от 8 марта было полностью выполнено.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







