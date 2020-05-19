

Свен Миксер: Решение президента Грузии помиловать двух оппозиционных политиков открывает путь к ослаблению политической напряженности

19.05.2020 14:19





По заявлению европарламентария Свена Миксера, помилование, осуществленное президентом Саломе Зурабишвили на прошлой неделе, должно дать возможность политическим силам выполнить условия соглашения от 8 марта.



Об этом заявил европарламентарий Свен Миксер, представляя доклад по Грузии.



«Я верю, что решение Саломе Зурабишвили о помиловании двух оппозиционных политиков откроет путь к ослаблению политической напряженности. Разумеется, есть и другие шаги, которые следует предпринять для обеспечения беспристрастности судебной системы, но помилование на прошлой неделе должно дать возможность политическим силам больше выполнить условия мартовского соглашения. Несмотря на потерю времени из-за Covid 19, совершенно возможно, что удастся провести конституционные изменения для избирательной реформы. Критически важно, чтобы соглашения осуществились без отсрочки», -заявил Свен Миксер.





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