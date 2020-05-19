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Гахария: Тяжело смотреть на пустую Кахетию в такую погоду
19.05.2020 15:21
«Мы должны сделать все возможное, чтобы медленно, очень осторожно, активизировать экономику в соответствии со всеми правилами, в первую очередь это касается туризма», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с представителями туристического сектора в Кахетии.
По его словам, борьба с вирусом в первую очередь связана со здоровьем, но нельзя забывать и об экономике.
«Мы стараемся сделать все возможное для того, чтобы здоровье человека было приоритетом номер один в борьбе с вирусом. Говорить об этом в Кахетии — гордость, потому что здесь все идет хорошо с точки зрения здоровья, но мы не должны забывать и об экономике. Очень жаль, что в такую погоду, в такое время года, приходится наблюдать такую подготовленную и пустую Кахетию. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы медленно, очень осторожно, в соответствии со всеми правилами, активизировать экономику, и, в первую очередь, это касается туризма», — сказал премьер-министр.
По его словам, в последние годы была накоплена большая компетенция в сфере гостеприимства в Кахетии, построены новые гостиницы, которым нужны клиенты.
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