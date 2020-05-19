

Андрюс Кубилюс: Важно, чтобы парламентские выборы в Грузии прошли прозрачно и в свободной обстановке

19.05.2020 15:21





Я приветствую шаг, предпринятый президентом Грузии, который действительно дает перспективу полной реализации соглашения от 8 марта, - об этом заявил европарламентарий Андрюс Кубилюс на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, где рассматривается отчет, который касается выполнения Грузией оформленного с ЕС соглашения об ассоциации.



Он также подчеркнул роль дипломатов-фасилитаторов в достижении данного соглашения.



«Я хочу подчеркнуть роль фасилитаторов, в том числе посла ЕС Карла Херцеля, в достижении этого соглашения, и думаю, что именно так Евросоюз может оказать помощь тем странам, где есть определенный политический кризис», - отметил Кубилюс.



По его словам, Грузия - это страна, которая может стать образцовой страной Восточного партнерства Евросоюза. Андрюс Кубилюс также отметил, что перед Грузией стоит большой вызов в лице парламентских выборов.



«Парламентские выборы являются для Грузии большим вызовом, и важно, чтобы они прошли прозрачно и в свободной среде», - сказал Кубилюс.



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