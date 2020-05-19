

Гахария: Как только мир победит пандемию, все забудут о том, что Грузия хорошо справлялась с рисками COVIDа

19.05.2020 15:25





«Мы должны подготовиться к худшему сценарию и должны понимать, что наше конкурентное преимущество как туристической страны, должно быть усилено», — заявил в Кахетии премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



Как отметил премьер, стране придется жить с коронавирусом в течение неопределенного периода и она должна быть более подготовленной к этому.



«Мы можем объявить «чистые зоны» от коронавируса в соответствии с правилами. Это не составит труда, несмотря на то, что многие правила будут соблюдаться. Мы должны согласиться в одном. Недостаточно, что Грузия хорошо справляется и управляет рисками COVIDа. Поверьте мне, как только мир победит пандемию, все забудут об этом. Главное, чтобы мы одновременно смогли эффективно активизировать экономику. Все просто, мир будет другим, мы преодолеем и это, но нам потребуется время, будет совершенно другая глобальная конкуренция. Это будет намного более острая конкуренция и мы должны быть более подготовленными к ней. Мы должны смириться с тем, что, к сожалению, нам придется жить с этим вирусом в течение неопределенного периода времени, это может быть несколько месяцев или несколько лет. Мы должны подготовиться к худшему сценарию и должны понимать, что наше конкурентное преимущество как туристической страны, должно быть усилено», — заявил Георгий Гахария.





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