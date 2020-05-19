

Правительство Грузии сможет вводить ограничения без объявления ЧП

19.05.2020 15:33





В Грузии готовятся законодательные поправки, которые позволят правительству вводить ограничительные меры без объявления режима ЧП.



Законодательную инициативу бюро парламента обсудит сегодня, пишет Спутник - Грузия.



Председатель парламентского комитета по процедурным вопросам и регламенту Гурам Мачарашвили заявил, что такое решение было принято на координационном совете и по итогам консультаций представителей Минздрава, парламента и правительства. Это связано с тем, что некоторые виды ограничений могут остаться после отмены чрезвычайного положения, пояснил он.



Для того, чтобы объявление режима ЧП не стало обязательным и не создавать дискомфорта гражданам, в законодательство необходимо внести такие изменения, которые позволят правительству объявлять карантин в конкретном месте или вводить определенные ограничения во избежание распространения COVID-19, отметил Мачарашвили.



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