

Состоялась встреча Посла Украины в Грузии с Сопредседателями Группы Дружбы Парламента Грузии с ВР Украины

19.05.2020 15:53





19 мая 2020 состоялась встреча Посла Украины в Грузии И.Долгова с Сопредседателями Группы Дружбы Парламента Грузии с Верховной Радой Украины - заместителем Председателя Парламента Грузии К.Кучавою и депутатом Г.Мосидзе.



В ходе встречи обсуждены вопросы дальнейшего углубления стратегического партнерства между Украиной и Грузией в межпарламентском измерении, организации официального визита Председателя Парламента Грузии А.Талаквадзе в Украину и визита Группы межпарламентских связей Верховной Рады Украины с Грузией в Тбилиси, а также возможность участия наблюдателей от Украины на очередных парламентских выборах в Грузии, которые должны состояться 31 октября 2020.



Особое внимание уделено важности рассмотрения Парламентом Грузии вопрос возможного признания депортации крымскотатарского народа в 1944 году актом геноцида.



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