

«Это оголение подноготной всей российской агрессии!» – Саакашвили об интервью с Гиркиным

19.05.2020 16:45





Экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили заступился за журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у Игоря Гиркина, также известного как Игорь Стрелков.



«Совершенно не понимаю и не приемлю нападок на Дмитрия Гордона из-за интервью с известным врагом Украины, которого прислали из России для разжигания и поддержки сепаратистов. Это профессиональная обязанность журналиста разговаривать со всякого рода людьми, в том числе с теми, кого мы абсолютно не приемлем», - написал Саакашвили, подчеркнув, что уверен в том, что Гордон является патриотом Украины.



По мнению главы исполкома Нацсовета реформ, попрекать журналиста в том, что он задаёт интересующие общество вопросы самым неприятным людям и даже нелюдям - это просто «отголосок совкового прошлого, которое уже не работает в современном мире».



Саакашвили подчеркнул, что Гиркин дал прямые показания против себя, против Путина, против Российской федерации, и её спецслужб, которые будут использованы при получении решения международного суда ООН по делу об оккупации Крыма и по агрессии России на Донбассе.



«Если пересилить чувство отвращения и реально посмотреть это интервью, а я так и сделал, то можно понять, чего Дмитрий хотел добиться и чего добился. А это реально оголение подноготной всей российской агрессии!» - отметил Саакашвили.



В беседе, которая шла по скайпу больше трёх часов, Гиркин признался, что во время участия в боевых действиях на востоке Украины в 2014 году по его личному приказу были расстреляны как минимум четверо украинских граждан, которых в интервью он назвал "диверсантами". Также по приказу Гиркина были расстреляны несколько ополченцев "ДНР" – за мародёрство и пытки. Одного из них, по словам бывшего командира сепаратистов, он убил лично. "Иногда мы хоронили, даже не зная кого", – признался Гиркин.



Отвечая на вопрос о сбитом в июле 2014 года в небе над Донбассом малайзийском "Боинге", в результате чего погибли 298 иностранных граждан, Гиркин, которого международное следствие считает одним из виновников преступления, признал себя "косвенно ответственным" за него и отметил, что не удивится, если предстанет перед Гаагским трибуналом.



Гиркин, однако, подчеркнул, что "ополчение не сбивало" самолёт, летевший рейсом MH17. На дальнейшие вопросы об инциденте Гиркин отвечать отказался, отметив, что ему жалко жертв и что он не сомневается в "участии" в том, что произошло, и украинской стороны.



Гиркин подверг резкой критике нынешнее руководство России и политических лидеров "ДНР" и "ЛНР". По его мнению, "команда Путина умеет только воровать", а сам Владимир Путин – "хуже, чем преступник". Бывшего помощника президента России Владислава Суркова, который в самый интенсивный период конфликта на востоке Украины отвечал за политику Кремля на этом направлении, Гиркин назвал "конченым и наиболее вредоносным мерзавцем".



Гордон уже во второй раз менее чем за месяц берёт интервью у видных деятелей так называемой "русской весны", в отношении которых в Украине выдвинуты многочисленные обвинения в связи с их ролью в аннексии Крыма и войне на востоке Украины. Ранее он общался с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. За интервью с ней, а теперь и со Стрелковым в адрес Гордона звучит и критика.



Гордон заявляет, что эти разговоры он записывал «в содружестве с украинскими спецслужбами». По его мнению, данные интервью помогут Украине в международных судах по делу об аннексии Крыма и развязыванию войны на Донбассе.



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