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Дэвид Макаллистер: Один политзаключенный – Георгий Руруа, все еще ждет освобождения
19.05.2020 16:48
Хочу подчеркнуть, что приветствую освобождение политических заключенных, которое произошло 15 мая, - об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер.
По его словам, это значительная часть выполнения соглашения от 8 марта.
«Однако следует отметить, что один политзаключенный – Георгий Руруа все еще ждет освобождения. Я хотел бы обратиться с вопросом к генеральному директору службы внешних действий – представляет ли это для нас проблему и что мы делаем для того, чтобы все политзаключенные были освобождены в соответствии с соглашением от 8 марта», - заявил Макаллистер
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