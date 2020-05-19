

Дэвид Макаллистер: Один политзаключенный – Георгий Руруа, все еще ждет освобождения

19.05.2020 16:48





Хочу подчеркнуть, что приветствую освобождение политических заключенных, которое произошло 15 мая, - об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Европарламента Дэвид Макаллистер.



По его словам, это значительная часть выполнения соглашения от 8 марта.



«Однако следует отметить, что один политзаключенный – Георгий Руруа все еще ждет освобождения. Я хотел бы обратиться с вопросом к генеральному директору службы внешних действий – представляет ли это для нас проблему и что мы делаем для того, чтобы все политзаключенные были освобождены в соответствии с соглашением от 8 марта», - заявил Макаллистер





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