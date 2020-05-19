

Гахария: Премьер - Каждый шаг должен быть крайне осторожным и обдуманным

19.05.2020 17:48





«Мы должны учесть, что каждый шаг должен быть крайне осторожным и крайне обдуманным, никаких быстрых снятий одним разом быть не может», - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на встрече с представителями туристического сектора.



По словам премьера, для того, чтобы в страну приехали туристы, важно , чтобы Грузия на международной арене пользовалась именем страны, безопасной от Covid-9.



«В первую очередь, мы начинаем развивать туризм с регионов, а не, например, с Тбилиси, потому что там другие риски, и управлять этими рисками в Тбилиси немного сложнее, а в Кахетии и регионе намного проще. Мы должны учесть, что каждый шаг должен быть крайне осторожным и крайне обдуманным, никаких быстрых снятий одним разом быть не может. Мы должны действовать так, чтобы не поставить под вопрос и риск репутацию Грузии как страны, которая эффективно боролась и эффективно управляла рисками Covid 19. Это очень важно, без этого никакого туризма быть не может и никакие гости не приедут. Прежде всего, мы должны быть чисты от ковида, безопасны, а после этого мы можем говорить обо всем», - сказал Гахария.





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