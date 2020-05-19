

Парламент Грузии работает над ежегодной индексацией пенсий

19.05.2020 17:52





Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии рассматривает законопроект об индексации пенсий и поправок к антикризисному плану, которые будут введены в Налоговый кодекс.



Инициатива ежегодного роста пенсий является частью антикризисного плана правительства Грузии, который также предполагает освобождение определенной категории граждан от налогов, выдачу пособий по безработице и помощь нуждающейся части населения.



При этом оппозиция критикует обе инициативы, так как считает, что минимально увеличенная пенсия реально ничего не дает гражданам. Такое мнение, в частности, выразил депутат фракции "Европейская Грузия - Регионы" Серги Капанадзе.



На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам – с 65 лет. Всего в Грузии пенсию получают около 770,3 тыс человек.



Размер пенсии составляет 220 лари (около $68,5). Однако уже с 1 июля около 406,2 тыс пенсионеров старше 70 лет получат надбавку к пенсии в размере 30 лари.





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