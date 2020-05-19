

Зурабишвили утверждает, что заранее сообщила исполнительной власти о намерении помиловать лидеров оппозиции

19.05.2020 18:39





Президент Грузии Саломэ Зурабишвили заранее предупреждала о намерении помиловать оппозиционных лидеров Ираклия Окруашвили и Гиги Угулава лидеров "Грузинской мечты", устроивших на следующих истерику по этому поводу.



Об этом Зурабишвили сообщила в интервью телекомпании "Рустави 2". По ее словам, о решении помиловать оппозиционных лидеров были предупреждены Бидзина Иванишвили, Арчил Талаквадзе и Георгий Гахария.



"Потому, что такое решение не должно быть неожиданным", - сказала Зурабишвили.



Она утверждает, что приняла это решение самостоятельно.



"Я долго думал н ад этим решением, но когда уже сама убедилась, что такое решение было необходимо, до его озвучивания я сообщила. Сообщила тем ветвям власти, государственным институтам, так как нельзя, чтобы такое решение было совершенно неожиданным. Конкретно, я сообщила председателю парламента, премьеру и председателю "Мечты" Бидзине Иванишвили", - заявляет Зурабишвили.



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