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Зурабишвили утверждает, что заранее сообщила исполнительной власти о намерении помиловать лидеров оппозиции


19.05.2020   18:39


Президент Грузии Саломэ Зурабишвили заранее предупреждала о намерении помиловать оппозиционных лидеров Ираклия Окруашвили и Гиги Угулава лидеров "Грузинской мечты", устроивших на следующих истерику по этому поводу.

Об этом Зурабишвили сообщила в интервью телекомпании "Рустави 2". По ее словам, о решении помиловать оппозиционных лидеров были предупреждены Бидзина Иванишвили, Арчил Талаквадзе и Георгий Гахария.

"Потому, что такое решение не должно быть неожиданным", - сказала Зурабишвили.

Она утверждает, что приняла это решение самостоятельно.

"Я долго думал н ад этим решением, но когда уже сама убедилась, что такое решение было необходимо, до его озвучивания я сообщила. Сообщила тем ветвям власти, государственным институтам, так как нельзя, чтобы такое решение было совершенно неожиданным. Конкретно, я сообщила председателю парламента, премьеру и председателю "Мечты" Бидзине Иванишвили", - заявляет Зурабишвили.

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