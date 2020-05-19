|
|
|
Зурабишвили утверждает, что заранее сообщила исполнительной власти о намерении помиловать лидеров оппозиции
19.05.2020 18:39
Президент Грузии Саломэ Зурабишвили заранее предупреждала о намерении помиловать оппозиционных лидеров Ираклия Окруашвили и Гиги Угулава лидеров "Грузинской мечты", устроивших на следующих истерику по этому поводу.
Об этом Зурабишвили сообщила в интервью телекомпании "Рустави 2". По ее словам, о решении помиловать оппозиционных лидеров были предупреждены Бидзина Иванишвили, Арчил Талаквадзе и Георгий Гахария.
"Потому, что такое решение не должно быть неожиданным", - сказала Зурабишвили.
Она утверждает, что приняла это решение самостоятельно.
"Я долго думал н ад этим решением, но когда уже сама убедилась, что такое решение было необходимо, до его озвучивания я сообщила. Сообщила тем ветвям власти, государственным институтам, так как нельзя, чтобы такое решение было совершенно неожиданным. Конкретно, я сообщила председателю парламента, премьеру и председателю "Мечты" Бидзине Иванишвили", - заявляет Зурабишвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна