

Талаквадзе: Мы примем конституционные изменения и проведем свободные, демократические выборы

19.05.2020 19:38





По заявлению председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе, даже в тех европейских странах, где выборы должны состояться раньше, чем в октябре, решение переносить их не принято.



Как заявил Талаквадзе на заседании бюро парламента, обязательства правительства полностью выполняются, и в стране пройдут демократические выборы.



«Я не слышал, чтобы в какой-либо европейской стране было принято такое решение, в том числе, я разговаривал со своими коллегами [из стран], где в этом году выборы и раньше, чем у нас. В этом направлении наше обязательство полностью выполняется, мы примем конституционные поправки и проведем свободные демократические выборы », - сказал Талаквадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







