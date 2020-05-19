|
|
|
Роман Гоциридзе называет «диктаторским» законопроект об ограничениях
19.05.2020 19:41
По заявлению председателя фракции «Национальное движение» Романа Гоциридзе, законопроект, который позволяет правительству проводить в стране ограничительные меры без объявления чрезвычайного положения, является серьезным орудием в руках правительства.
Как заявил Гоциридзе на заседании бюро парламента, посредством этого закона власти смогут заблокировать в предвыборный период любой город, ограничив этим возможность перемещения оппозиции.
По его словам, этот закон может стать для правительства инструментом репрессий и политического преследования.
«Парламент выключается из принятия важнейших и, в то же время, очень рискованных для страны решений. Парламент фактически, складывает оружие. Делегирует такие права, которыми не может в такой степени обладать исполнительная власть. Фактически, у правительства будет право ограничивать передвижение, закрывать все сектора экономики, запирать людей в домах, упразднять конституционные права на собрание людей и самовыражение, закрывать города и делать это, не спрашивая парламент. Вы отвечаете, что не будете же объявлять чрезвычайное положение в каждом конкретном случае? Пожалуйста, не объявляйте, но тогда должно быть прописано, что все записанные тут нормы должны быть согласованы с парламентом. Фактически, это серьезное орудие в руках правительства, которым могут злоупотребить… Парламент дает правительству неограниченные права. Все те права, которые требуют одобрения парламента в условиях чрезвычайного положения. Это диктаторский закон. В руках правительства это будет инструментом репрессий и политических преследований, ограничения прав человек», - заявил Гоциридзе.
Для справки, согласно законопроекту, правительство сможет проводить в стране ограничительные мероприятия и без объявления чрезвычайного положения. Согласно документу, карантинные меры определяются по-новому и подразумевают такие мероприятия, которые связаны с ограничением перемещения, экономической деятельности, права на собственность и других прав.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна