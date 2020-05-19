

Роман Гоциридзе называет «диктаторским» законопроект об ограничениях

19.05.2020 19:41





По заявлению председателя фракции «Национальное движение» Романа Гоциридзе, законопроект, который позволяет правительству проводить в стране ограничительные меры без объявления чрезвычайного положения, является серьезным орудием в руках правительства.



Как заявил Гоциридзе на заседании бюро парламента, посредством этого закона власти смогут заблокировать в предвыборный период любой город, ограничив этим возможность перемещения оппозиции.



По его словам, этот закон может стать для правительства инструментом репрессий и политического преследования.



«Парламент выключается из принятия важнейших и, в то же время, очень рискованных для страны решений. Парламент фактически, складывает оружие. Делегирует такие права, которыми не может в такой степени обладать исполнительная власть. Фактически, у правительства будет право ограничивать передвижение, закрывать все сектора экономики, запирать людей в домах, упразднять конституционные права на собрание людей и самовыражение, закрывать города и делать это, не спрашивая парламент. Вы отвечаете, что не будете же объявлять чрезвычайное положение в каждом конкретном случае? Пожалуйста, не объявляйте, но тогда должно быть прописано, что все записанные тут нормы должны быть согласованы с парламентом. Фактически, это серьезное орудие в руках правительства, которым могут злоупотребить… Парламент дает правительству неограниченные права. Все те права, которые требуют одобрения парламента в условиях чрезвычайного положения. Это диктаторский закон. В руках правительства это будет инструментом репрессий и политических преследований, ограничения прав человек», - заявил Гоциридзе.



Для справки, согласно законопроекту, правительство сможет проводить в стране ограничительные мероприятия и без объявления чрезвычайного положения. Согласно документу, карантинные меры определяются по-новому и подразумевают такие мероприятия, которые связаны с ограничением перемещения, экономической деятельности, права на собственность и других прав.



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