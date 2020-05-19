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Саломе Самадашвили: Оппозиция готова поддержать конституционные изменения, если все условия будут выполнены,


19.05.2020   20:53


Член «Единого национального движения» Саломе Самадашвили откликается на заявления, сделанные в Европарламенте в отношении Грузии.

По ее словам, ясно, что Европарламент рассматривает вопрос об освобождении Георгия Руруа частью соглашения от 8 марта.

По словам Саломе Самадашвили, европейские партнеры крайне обеспокоены независимостью судебной системы в стране.

«Как и событиями, которые могут развернуться на предстоящих выборах. Фактически это было предупреждение и красная карточка Бидзине Иванишвили и нынешнему правительству Грузии.

Это указывает на то, что политическое преследование, политически мотивированное правосудие в стране должны прекратиться, и, например, должно быть выполнено условие и Георгий Руруа должен быть освобожден из заключения, который задержан по сфабрикованным обвинениям, как это заявили в сенате США.

Таким образом, это послание направлено правительству в целом», — заявила Самедашвили, добавив, что оппозиция, в свою очередь, готова поддержать конституционные изменения, если будут выполнены все условия.

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