

Премьер: В Грузии больше не нужны чрезвычайное положение и комендантский час

19.05.2020 20:57





В Грузии с 22 мая отменяется чрезвычайное положение, — подтвердил сегодня в беседе с журналистами находящийся в Кахетии премьер-министр Георгий Гахария.



В то же время он отметил, что в стране будут продлены определенные ограничения, которые направлены на превенцию распространения коронавируса. Премьер также призвал граждан соблюдать ограничения и рекомендации специалистов и после отмены чрезвычайного положения.



«Мы должны понять, что цена нашего успеха опустится до нуля в том случае, если мы своим необдуманным скорым снятием всех ограничений подвергнем риску страну, каждого гражданина и экономическое возрождение страны.



Поэтому нам нужны эти ограничения, однако не нужно чрезвычайное положение и комендантский час, поэтому мы обратились к парламенту, чтобы эти ограничения были бы разумными, эффективными и направленными на конкретные цели», — сказал премьер-министр.



Правительство Грузии предлагает внести в законодательство изменения, которые позволят вводить ограничительные меры без объявления в стране чрезвычайного положения и без разрешения парламента.





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