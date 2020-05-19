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IATA против 14-дневного карантина для туристов по приезде, введенного рядом стран
19.05.2020 22:53
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) выступила против 14-дневного карантина для туристов по приезде, введенного рядом стран.
Как сообщает "Интерфакс", в опубликованном заявлении ассоциации говорится, что пассажиропоток в 2021 году снизится как минимум на 24 процента по сравнению с 2019 годом, а при пессимистичном сценарии – на 34 процента.
"Ранее 86 процентов опрошенных путешественников выразили беспокойство из-за карантина по прибытии, а 69 процентов респондентов в принципе отказались путешествовать в таких условиях. В связи с этим IATA призывает правительства стран найти альтернативы обязательному 14-дневному карантину для прибывающих туристов", – сообщает IATA.
В качестве таких "некарантинных" мер в ассоциации предложили не допускать поездок пассажиров с температурой и другими симптомами COVID-19. При этом перемещение туристов, которые болеют коронавирусом без симптомов, должны контролировать их государства.
"Таким образом можно избежать 14-дневного обязательного карантина для всех и одновременно не допустить ввоза инфекции, которого опасаются все государства. И так жить до изобретения вакцины или иных действенных мер против коронавируса", – отметили в ассоциации.
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