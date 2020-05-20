

Между Тбилиси и Рустави будет ходить общественный транспорт

20.05.2020 12:23





В направлении Тбилиси-Рустави и Рустави-Тбилиси будет ходить общественный транспорт. Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании столичного правительства.



По его словам, в этом направлении в течение дня перемещается до 30 000 человек и необходимо, чтобы столичный муниципалитет обеспечил передвижение этих людей на общественном транспорте.



«Мэрия столицы берет на себя эту ответственность, и в направлении Тбилиси-Рустави будет ходить общественный транспорт. Курсировать будут новые автобусы, такие как обслуживают население Тбилиси», - заявил Каха Каладзе.



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