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Между Тбилиси и Рустави будет ходить общественный транспорт
20.05.2020 12:23
В направлении Тбилиси-Рустави и Рустави-Тбилиси будет ходить общественный транспорт. Об этом сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании столичного правительства.
По его словам, в этом направлении в течение дня перемещается до 30 000 человек и необходимо, чтобы столичный муниципалитет обеспечил передвижение этих людей на общественном транспорте.
«Мэрия столицы берет на себя эту ответственность, и в направлении Тбилиси-Рустави будет ходить общественный транспорт. Курсировать будут новые автобусы, такие как обслуживают население Тбилиси», - заявил Каха Каладзе.
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