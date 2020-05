C 21 мая в парламент Грузии допускаются журналисты

20.05.2020 13:27





C 21 мая в парламент Грузии будут допущены журналисты. Сообщается, что представители средств массовой информации возобновят работу в полном соответствии с рекомендациями системы здравоохранения. Обязательным становится термоскрининг, ношение защитных медицинских масок и соблюдение социальной дистанции.



Что касается записи интервью, то это будет возможно только в нескольких местах — на третьем и пятом этажах корпуса C и на втором и третьем этажах корпуса B. Вместе с тем, в процессе общения с респондентами необходимым условием будет соблюдение дистанции.



При этом на специальном сайте www.parliament.ge продолжится трансляция заседаний комитетов, пленарных заседаний, брифингов и других мероприятий.



