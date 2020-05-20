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C 21 мая в парламент Грузии допускаются журналисты
20.05.2020 13:27
C 21 мая в парламент Грузии будут допущены журналисты. Сообщается, что представители средств массовой информации возобновят работу в полном соответствии с рекомендациями системы здравоохранения. Обязательным становится термоскрининг, ношение защитных медицинских масок и соблюдение социальной дистанции.
Что касается записи интервью, то это будет возможно только в нескольких местах — на третьем и пятом этажах корпуса C и на втором и третьем этажах корпуса B. Вместе с тем, в процессе общения с респондентами необходимым условием будет соблюдение дистанции.
При этом на специальном сайте www.parliament.ge продолжится трансляция заседаний комитетов, пленарных заседаний, брифингов и других мероприятий.
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