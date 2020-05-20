Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

C 21 мая в парламент Грузии допускаются журналисты


20.05.2020   13:27


C 21 мая в парламент Грузии будут допущены журналисты. Сообщается, что представители средств массовой информации возобновят работу в полном соответствии с рекомендациями системы здравоохранения. Обязательным становится термоскрининг, ношение защитных медицинских масок и соблюдение социальной дистанции.

Что касается записи интервью, то это будет возможно только в нескольких местах — на третьем и пятом этажах корпуса C и на втором и третьем этажах корпуса B. Вместе с тем, в процессе общения с респондентами необходимым условием будет соблюдение дистанции.

При этом на специальном сайте www.parliament.ge продолжится трансляция заседаний комитетов, пленарных заседаний, брифингов и других мероприятий.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна