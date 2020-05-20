

Завершается реабилитация детского городка «Мзиури»

20.05.2020 14:20





Реабилитация детского городка «Мзиури» подходит к концу. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании правительства столицы.



«В центре города получается очень красивое пространство. Вы все помните катастрофу 13 июня, которая обрушилась на город, насколько была тяжелая ситуация на этом конкретном участке. Сейчас здесь проходит завершающий этап работ и очень скоро у города будет обновленный парк «Мзиури», который правда очень красивый. Уверен, что это одно из лучших мест для отдыха в столице для тбилисцев и не только», — заявил Каладзе.



По его словам, в рамках второго этапа работ мэрия Тбилиси разместит в «Мзиури» новый филиал медиатеки и обеспечит благоустройство пешеходного поста в направлении зоопарка.





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