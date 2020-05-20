

Зурабишвили рассказала о реакции Иванишвили на помилование оппозиционеров

20.05.2020 14:24





Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью «Рустави 2» заявила, что самостоятельно приняла решение о помиловании оппозиционных политиков – Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили.



При этом, по словам Зурабившили, о своём решении она заранее сообщила руководителю правящей партии Бидзине Иванишвили, премьер-министру Георгию Гахария и спикеру парламента Арчилу Талаквадзе.



«Я не обратилась к ним с вопросом. Я хотела, чтобы они были в курсе. Это – нормальная форма правления страны», – отметила Зурабишвили.



Журналист поинтересовался, какова была реакция Иванишвили на решение президента.



«Это ваше решение, – сказал он. Так было и после моего избрания. Иванишвили сказал, что мы поможем вам, но ваше президентство независимо и нейтрально, как этого требует конституция», – сказала Зурабишвили.



Грузинский лидер вновь заявила, что она не помиловала политзаключённых и готова указать на это европейским и американским политикам. Однако отметила, что не общалась с сенаторами США, так как «это не её уровень».



Саломе Зурабишвили помиловала оппозиционных политиков – одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава и лидера партии «Победоносная Грузия» Ираклия Окруашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







