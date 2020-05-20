

У мэра Тбилиси появился новый заместитель

20.05.2020 15:00





На пост одного из заместителей мэра Тбилиси, который ранее занимала София Хунцария, назначен Андриа Басилая.



Его на заседании городского правительства представил глава грузинской столицы Каха Каладзе.

Басилая "является членом нашей команды с 2017 года", занимал различные должности, "на его счету множество успешных проектов", отметил мэр. "Андриа - настоящий профессионал, успешный человек", - заявил Каладзе.



До нынешнего назначения Басилая в течение двух лет возглавлял муниципальную службу экономического развития.



Кроме того, новый руководитель появился у Службы городского развития Тбилиси. Ее возглавит Виктор Цилосани, который ранее занимал должность руководителя городского агентства развития транспорта. Его предшественник на этом посту Георгий Эбаноидзе продолжит работать заместителем директора Тбилисского фонда развития.





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