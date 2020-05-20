

В мире выявлено более 5 млн заразившихся коронавирусом

20.05.2020 15:05





Число диагностированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире достигло отметки в 5 млн, свидетельствуют данные сайта Worldometer.



Согласно его статистике, зарегистрировано более 325 тыс. случаев смерти людей с коронавирусом.

Между тем, более 1,97 млн заболевших выздоровели, что составляет почти 40% всех выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.



В настоящий момент болеют более 2,7 млн человек.



Рекордное количество заражений и случаев смерти инфицированных COVID-19 приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,5 млн заражений, причем более 93 тыс. скончались.

Согласно данным сайта, в тройку с самой непростой эпидемиологической ситуацией входят также Испания и Россия.



При этом специалисты ранее неоднократно отмечали, что цифры, касающиеся общего количества заражений, - в реальности неточные, так как речь идёт только о подтверждённых медиками случаях. В действительности это количество существенно выше.



Отметка в 4 млн случаев заражения коронавирусом в мире была зафиксирована сайтом Worldometer 9 мая.



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