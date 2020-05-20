

TI Грузия: Введение ограничений без чрезвычайного положения является неконституционным

20.05.2020 15:33

Civil.ge



Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» (TIG) откликается на законопроект, инициированный в Парламенте, согласно которому правительство сможет ограничить некоторые основные права человека без объявления чрезвычайного положения.



В опубликованном 19 мая заявлении «Международная прозрачность – Грузия» поясняет, что «законопроект противоречит Конституции Грузии», и что он «игнорирует» надзорную роль Парламента.



Поправки к Закону Грузии «Об общественном здравоохранении» были зарегистрированы шестью представителями правящей Грузинской мечты в Парламенте 13 мая. Они требуют ускоренного рассмотрения законопроекта.

По мнению организации, законопроект дает правительству право ограничивать: право работы публичных учреждений, право на передвижение лиц, а также право на труд и экономическую деятельность.



НПО «Международная прозрачность – Грузия» заявляет, что эти права являются основными правами человека и могут быть ограничены на основании президентского декрета, который требует согласия Парламента.



«Конституция не предусматривает каких-либо других оснований для ограничения, и поэтому ограничение этих прав без чрезвычайного положения является неконституционным», — говорится в заявлении.



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НПО считает, что согласно законопроекту, «понятие карантинных мер до такой степени расширяется, что, фактически уравняется чрезвычайному положению», и ограничение прав человека, «без какого-либо дополнительного контроля и процедур становится компетенцией правительства».



«Принятие неконституционных законов по причине борьбы с пандемией неоправданно, что угрожает демократии в стране и снижают роль Парламента за счет повышения полномочий правительства», — говорится в заявлении организации.



НПО призывает Парламент не поддерживать представленный законопроект, который создаст серьезную угрозу демократическому правлению страны и неконституционно ограничит основные права и свободы, закрепленные в Конституции Грузии и международных актах.



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