

Мэр Тбилиси озвучил кадровые перестановки

20.05.2020 16:27

Новости-Грузия



Пост пятого по счету заместителя мэра Тбилиси, который ранее занимала Софио Хунцария, займет Андриа Басилая, об этом сегодня на заседании правительства Тбилиси заявил мэр столицы Каха Каладзе.



Со слов Каладзе известно, что его новый заместитель по профессии экономист и политолог, окончил Университет Святого Лаврения (St. Lawrence University) в Нью-Йорке.



«Я хотел бы представить кандидатуру своего нового заместителя Андрии Басилая, который является членом нашей команды с 2017 года. Он занимал разные должности и осуществил множество успешных проектов. Андрия — настоящий профессионал, успешный человек, и я хочу пожелать ему успехов на этой должности», — сказал Каладзе.



В последние два года Басилая возглавлял муниципальную службу экономического развития.



Что касается Хунцария, то она была членом команды Каладзе с первых дней и занимала пост заместителя мэра с 2018 года. Несколько дней назад Хунцария покинула должность в мэрии и ушла на работу в частный сектор.



Мэр отметил, что все проекты, которые осуществлялись в мэрии под руководством Софо Хунцария, были успешными. Это праздник «Тбилисоба», новогодние праздники, проект «Под небом Тбилиси».



Кроме того, в мэрии Тбилиси сменился глава Службы урбанистического развития – ее возглавит Виктор Цилосани, который до этого занимал пост руководител Тбилисского агентства развития транспорта.



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