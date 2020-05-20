

Посол США: Соглашение от 8 марта не требует дополнительных разъяснений, стороны в курсе его условий



СОВА 20.05.2020 17:14



Соглашение от 8 марта не требует дополнительных разъяснений, стороны в курсе его условий. Об этом заявила посол Соединенных Штатов в Грузии Келли Дэгнан. При этом дипломат отказалась комментировать судебное разбирательство в отношении Георгия Руруа, отметив, что это не является ролью посредника.



«Стороны знают, каковы условия и о чем они договорились. Они разработали их сами, и их полное осуществление отвечает интересам страны, поскольку соглашение направлено ​​на деполяризацию парализованной политической системы и создание более благоприятных условий для выборов 2020 года, выборов, которые заставят грузинский народ гордиться», – отметила Дэгнан.



Напомним, 15 мая Саломе Зурабишвили подписала акт о помиловании оппозиционеров Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили. Она обратилась к общественности, заявив, что это одно из самых сложных решений в период действия ее президентского мандата. Этому предшествовали взаимные обвинения действующих властей и оппозиции. Последние требовали от правящей партии выполнения мартовского соглашения, одним из пунктов которого было освобождение политзаключенных.



В «Грузинской мечте» наличие политзаключенных в стране отрицали. Взаимные обвинения вызвали реакцию европарламентариев, которые в свою очередь напомнили: достигнутое сторонами мартовское соглашение по выборам 2020 года состояло из двух частей, одна из которых сфокусирована на избирательной системе, а другая — на решении вопросов, связанных с политическим вмешательством в судебную систему.



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