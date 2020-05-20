

Келли Дегнан: Любые заявления и комментарии из США исходят от тех людей и групп, которые заботятся об успехах Грузии

20.05.2020 18:18





По заявлению посла США в Грузии Келли Дегнан, любые комментарии из США исходят от тех людей, которые хотят видеть успехи Грузии. Как пояснила посол, эта группа людей желает увидеть, что Грузия продолжает следовать по пути евроатлантической интеграции. Об этом американский посол заявила, отвечая на заданный во время виртуальной пресс-конференции вопрос, который касался письма сенаторов и конгрессменов к госсекретарю США Майку Помпео по поводу Грузии.



«Вы должны быть уверены, что любые заявления и комментарии из США исходят от тех людей и групп, которые заботятся об успехах Грузии и желают видеть, что Грузия продолжает следовать по пути евроатлантической интеграции, а также то, что Грузия старается исполнить те мечты, которые сама задумала – создать свободное, демократическое общество, предлагающее населению больше экономического благополучия и экономических возможностей, чего и заслуживают граждане. Любой следующий из Америки комментарий, предположительно, должен был понят именно в этом смысле», - заявила Келли Дегнан.



При этом посол отметила, что весьма плодотворно сотрудничает с властями Грузии в особенности в направлении международной и региональной безопасности.



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