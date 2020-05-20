

Угулава: Саломе Зурабишвили институционально известила Иванишвили видимо как Брежнева

20.05.2020 18:18





Бидзина Иванишвили институционально является тем же, что и Брежнев, т.е. главой партии, и она известила эту институцию – лицо, сидящее в боксированном дворце, - так ответил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава на вопрос журналистов, о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили о своем решении помиловать Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили предварительно сообщила институтам страны и председателю партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.



По его же словам, в стране действуют симуляционно-независимые институты.



«Саломе Зурабишвили институционально известила Иванишвили видимо как Брежнева, у этого нет другого объяснения. Это их личная бухгалтерия, и пусть не утомляют народ этой бухгалтерией. Не нужно ее показывать. Не думаю, что это может принести что-нибудь хорошее. В нашей стране неформальное правление, и то, что сейчас она сказала ему за 15 минут раньше, и поручил ли он ей это, все это фикция. В стране действуют симуляционно-независимые институты. А то, кто и кому что сказал или ввел в курс дела, второстепенно. Мы видим, что Саломе Зурабишвили пытается вернуть ту грязь, которую кидает в нее «Грузинская мечта», - заявил Угулава.



Напомним, что по заявлению президент Грузии Саломе Зурабишвили, о своем решении помиловать лидеров оппозиции Гиги Угулава и Ираклия Окруашвили она предварительно сообщила председателю парламента Грузии Арчилу Талаквадзе, премьер-министру страны Георгию Гахария и председателю партии «Грузинская мечтак» Бидзине Иванишвили.



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