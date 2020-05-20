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Каладзе: Необходимо общаться с сенаторами США и предоставлять им точную информацию
20.05.2020 18:27
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что необходимо общаться с сенаторами США и предоставлять им точную информацию, чтобы никто не мог ввести их в заблуждение. Об этом он заявил, комментируя письмо, направленном четырьмя конгрессменами США госсекретарю и министру финансов США в связи с американским бизнесом в Грузии.
«Если это те конгрессмены, которые фигурируют в деле «Фронтеры», то тут возникает много вопросительных знаков. Как вы знаете, что наше государство — моё, ваше и оппозиции, выиграло арбитражный тяжбу с этой, предположительно, мошеннической компанией, которой является «Фронтера». Что касается заявлений и писем сенаторов, конечно, со стороны государства необходимо общаться с этими людьми, со стороны Министерства иностранных дел, чтобы предоставить правильную информацию об этой тяжбе о том, какова позиция Грузии и какова ситуация, чтобы у них была вся информация и кто-то не вводил их в заблуждение», — сказал Каха Каладзе.
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