

Каладзе: Необходимо общаться с сенаторами США и предоставлять им точную информацию

20.05.2020 18:27





Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что необходимо общаться с сенаторами США и предоставлять им точную информацию, чтобы никто не мог ввести их в заблуждение. Об этом он заявил, комментируя письмо, направленном четырьмя конгрессменами США госсекретарю и министру финансов США в связи с американским бизнесом в Грузии.



«Если это те конгрессмены, которые фигурируют в деле «Фронтеры», то тут возникает много вопросительных знаков. Как вы знаете, что наше государство — моё, ваше и оппозиции, выиграло арбитражный тяжбу с этой, предположительно, мошеннической компанией, которой является «Фронтера». Что касается заявлений и писем сенаторов, конечно, со стороны государства необходимо общаться с этими людьми, со стороны Министерства иностранных дел, чтобы предоставить правильную информацию об этой тяжбе о том, какова позиция Грузии и какова ситуация, чтобы у них была вся информация и кто-то не вводил их в заблуждение», — сказал Каха Каладзе.



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