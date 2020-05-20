|
|
|
Посол США рассказала о сотрудничестве Грузии с Агентством США по скоарщению угроз в сфере обороны
20.05.2020 19:48
На сегодняшней онлайн-конференции посол США в Грузии Келли Дегнан отметила, что США в течение многих лет сотрудничают с Грузией в области здравоохранения с целью создания высококачественной общественной государственной системы здравоохранения, которая смогла бы эффективно реагировать на угрозы. В рамках этого сотрудничества в систему здравоохранения Грузии было инвестировано около 140 миллионов долларов США
По словам посла, Агентство по сокращению угроз в сфере обороны и Офис по оборонному сотрудничеству США закупили у грузинских компаний средства индивидуальной защиты на сумму около 500 тысяч долларов, которые были переданы министерствам обороны, здравоохранения и внутренних дел Грузии.
«Я была рада возможности присутствовать вместе с министром здравоохранения Тикарадзе на церемонии передачи 4000 тестов золотого стандарта. Эта помощь усилит возможности Грузии проводить больше тестов и, следовательно, защитить здоровье людей, а также представителей сектора здравоохранения», — сказала Келли Дегнан.
В то же время, по её словам, продолжается поиск различных путей и средств, чтобы выяснить, как Соединенные Штаты могут помочь Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна