

Посол США рассказала о сотрудничестве Грузии с Агентством США по скоарщению угроз в сфере обороны

20.05.2020 19:48





На сегодняшней онлайн-конференции посол США в Грузии Келли Дегнан отметила, что США в течение многих лет сотрудничают с Грузией в области здравоохранения с целью создания высококачественной общественной государственной системы здравоохранения, которая смогла бы эффективно реагировать на угрозы. В рамках этого сотрудничества в систему здравоохранения Грузии было инвестировано около 140 миллионов долларов США



По словам посла, Агентство по сокращению угроз в сфере обороны и Офис по оборонному сотрудничеству США закупили у грузинских компаний средства индивидуальной защиты на сумму около 500 тысяч долларов, которые были переданы министерствам обороны, здравоохранения и внутренних дел Грузии.



«Я была рада возможности присутствовать вместе с министром здравоохранения Тикарадзе на церемонии передачи 4000 тестов золотого стандарта. Эта помощь усилит возможности Грузии проводить больше тестов и, следовательно, защитить здоровье людей, а также представителей сектора здравоохранения», — сказала Келли Дегнан.



В то же время, по её словам, продолжается поиск различных путей и средств, чтобы выяснить, как Соединенные Штаты могут помочь Грузии.



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