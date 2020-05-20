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Премьер-министр Грузии провел рабочее совещание по вопросам обязательных новых регуляций для туристической отрасли


20.05.2020   21:46


На сегодняшней встрече в администрации правительства Грузии под председательством премьер-министра страны Георгия Гахария обсуждались новые нормативные акты, обязательные к исполнению в туристической отрасли и вопросы контроля за их выполнением.

На рабочей встрече с премьер-министром были подробно обсуждены правила приема иностранных визитёров и обязательные документы, которые турист должен иметь при себе во время поездки. Также говорилось о стандартах оснащения международных аэропортов и стратегически важных пограничных наземных пунктов.

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