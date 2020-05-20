

Гамкрелидзе: Решение о запуске общественного транспорта будет принято в ближайшее время

20.05.2020 21:54





Глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявляет, что уже в ближайшее время будет принято решение о запуске общественного транспорта в Грузии.



По словам Гамкрелидзе, вопрос обсуждается в координационном совете.



«На этом этапе решения принимает ни Амиран Гамкрелидзе, ни Паата Имнадзе, ни Хатуна Захашвили. Такие решения принимает координационный совет, который сравнивает разные мнения, информацию, основанную на доказательствах, и исходя из этого принимается решение. Могу вам подтвердить, и это задекларировано, что 22 мая в стране будет отменено чрезвычайное положение. И сегодня на координационном совете было сказано, что мы должны быть очень осторожны, опираясь на пример соседей, когда в быстром темпе облегчаем несколько ограничительных мер.



Потребность в общественном транспорте велика. Вы знаете, что загруженность общественного транспорта в основном велика в больших городах, особенно это касается тбилисского метро, автобусов и так далее. Я могу подтвердить, что по этому вопросу ведется обсуждение и это, конечно же, может произойти не завтра или послезавтра, однако решение когда конкретно, по каким принципам и правилам заработает в стране общественный транспорт, будет принято уже скоро»,- сказал Гамкрелидзе.



Ранее сообщалось о том, что Национальный центр контроля заболеваний занимается разработкой рекомендаций для пассажиров общественного транспорта.



Известно, что во время поездки в общественном транспорте пассажирам придется носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Также планируется проводить мониторинг температуры пассажиров, однако, как это будет происходить – все еще обсуждается. Также пока неизвестно, какое количество пассажиров будет допустимо перевозить в автобусе или в вагоне метро.



На сегодняшний день единственный вид общественного транспорта в Грузии – такси. С 21 марта, после введения чрезвычайного положения в стране были запрещены маршрутки. После ужесточения мер, с 31 марта, остановились автобусы, а в Тбилиси еще и метро. В период с 17 до 27 апреля повсеместно было запрещено движение и легковых автомобилей, в том числе такси.





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