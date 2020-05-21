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Греция откроет туристический сезон 15 июня
21.05.2020 11:18
С 15 июня в Греции начинается туристический сезон, с этого дня в стране начнут работать сезонные гостиницы.
По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, прямые международные авиарейсы восстановятся с 1 июля.
Он также заявил, что прибывших гостей страны будут проверять на коронавирус. Мицотакис отметил, что общий протокол здравоохранения должен соблюдаться всеми.
Для справки, в Греции выявлено 2850 случаев коронавируса, умерли 166 человек.
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