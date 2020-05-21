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Греция откроет туристический сезон 15 июня


21.05.2020   11:18


С 15 июня в Греции начинается туристический сезон, с этого дня в стране начнут работать сезонные гостиницы.

По словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, прямые международные авиарейсы восстановятся с 1 июля.

Он также заявил, что прибывших гостей страны будут проверять на коронавирус. Мицотакис отметил, что общий протокол здравоохранения должен соблюдаться всеми.

Для справки, в Греции выявлено 2850 случаев коронавируса, умерли 166 человек.

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