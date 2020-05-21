

Гахария: Правительство Грузии сделает все возможное, чтобы страна провела успешные, полностью открытые, демократические выборы

21.05.2020 11:51





Цель всех нас — эффективные, успешные, мирные и демократические выборы, — об этом премьер-министр Георгий Гахария заявил на заседании правительства.



По его словам, конституционный процесс должен продолжаться.



Как отметил премьер-министр, правительство сделает все для проведения демократических выборов.



«Мы все хорошо понимаем, наша цель — продолжить конституционный процесс. Цель всех нас — эффективные, успешные, мирные и демократические выборы, и это ответственность правительства, правительство Грузии сделает все, чтобы страна провела успешные, полностью открытые, демократические выборы», — заявил Георгий Гахария на заседании правительства.





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