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Гахария: Правительство Грузии сделает все возможное, чтобы страна провела успешные, полностью открытые, демократические выборы
21.05.2020 11:51
Цель всех нас — эффективные, успешные, мирные и демократические выборы, — об этом премьер-министр Георгий Гахария заявил на заседании правительства.
По его словам, конституционный процесс должен продолжаться.
Как отметил премьер-министр, правительство сделает все для проведения демократических выборов.
«Мы все хорошо понимаем, наша цель — продолжить конституционный процесс. Цель всех нас — эффективные, успешные, мирные и демократические выборы, и это ответственность правительства, правительство Грузии сделает все, чтобы страна провела успешные, полностью открытые, демократические выборы», — заявил Георгий Гахария на заседании правительства.
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