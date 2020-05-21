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Гахария: Целью для всех являются эффективные, успешные, мирные и демократические выборы
21.05.2020 13:00
По заявлению премьер-министра Георгия Гахария, правительство Грузии сделает все для того, чтобы парламентские выборы 2020 года прошли в стране демократично и успешно.
«Мы все хорошо понимаем, наша цель - продолжить конституционный процесс. Целью для всех являются эффективные, успешные, мирные и демократические выборы. Это ответственность правительства и правительство Грузии сделает все, чтобы страна провела успешные, полностью открытые, демократические выборы», - заявил Георгий Гахария на заседании правительства.
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