

Гахария: Целью для всех являются эффективные, успешные, мирные и демократические выборы

21.05.2020 13:00





По заявлению премьер-министра Георгия Гахария, правительство Грузии сделает все для того, чтобы парламентские выборы 2020 года прошли в стране демократично и успешно.



«Мы все хорошо понимаем, наша цель - продолжить конституционный процесс. Целью для всех являются эффективные, успешные, мирные и демократические выборы. Это ответственность правительства и правительство Грузии сделает все, чтобы страна провела успешные, полностью открытые, демократические выборы», - заявил Георгий Гахария на заседании правительства.



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