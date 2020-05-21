

В Грузии эпидемиологи запретили выпускникам школ проводить банкеты

21.05.2020 13:02

Новости-Грузия



В Грузии эпидемиологи запретили проводить банкеты выпускникам — 20 мая завершился учебный процесс для учащихся 12-х классов.



«В этом году никаких банкетов, в будущем году, когда коронавирус будет повержен, отметим вдвойне», — заявил во время видеоконференции глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Он подчеркнул, что в период пандемии вообще не должны проводиться какие-либо банкеты.



«Выпускники этого года будут исключением и, наверное, на всю жизнь запомнят, что именно в тот год, когда они заканчивали школу, была пандемия и последний звонок прозвенел без них. Мы желаем выпускникам успехов и счастливого будущего», — сказала на конференции глава департамента инфекционных заболеваний Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Хатуна Захашвили.



В этом году впервые в школах Грузии последний звонок прозвенел без учеников. Из-за эпидемии коронавируса выпускники вынуждены были общаться со своими педагогами и одноклассниками в онлайн-режиме. Очный учебный процесс в школах Грузии для превенции эпидемии прекратили в начале марта, когда начались весенние каникулы. Затем обучение стало дистанционным, в онлайн-режиме.



Также пока неизвестна дата проведения Единых национальных экзаменов. По данным на 1 мая, регистрацию на ЕНЭ прошли уже 39,3 тысячи абитуриентов.



Для подготовки к экзаменам на Общественном телевидении до 15 июня продлили проект «Телешкола» для абитуриантов. Минобразования также начало специальный проект «Вебшкола», который продлится до 4 июля.



В рамках проекта учителя-практики проведут для абитуриентов вебинары, которые будут загружены на онлайн платформе el.ge. Расписание вебинаров будет обновляться еженедельно.



Для поступления в вуз на Единых национальных экзаменах абитуриенты сдают три обязательных предмета и один дополнительный – «общие навыки», по требованию вуза.



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