|
|
|
В Грузии эпидемиологи запретили выпускникам школ проводить банкеты
21.05.2020 13:02
Новости-Грузия
В Грузии эпидемиологи запретили проводить банкеты выпускникам — 20 мая завершился учебный процесс для учащихся 12-х классов.
«В этом году никаких банкетов, в будущем году, когда коронавирус будет повержен, отметим вдвойне», — заявил во время видеоконференции глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе. Он подчеркнул, что в период пандемии вообще не должны проводиться какие-либо банкеты.
«Выпускники этого года будут исключением и, наверное, на всю жизнь запомнят, что именно в тот год, когда они заканчивали школу, была пандемия и последний звонок прозвенел без них. Мы желаем выпускникам успехов и счастливого будущего», — сказала на конференции глава департамента инфекционных заболеваний Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Хатуна Захашвили.
В этом году впервые в школах Грузии последний звонок прозвенел без учеников. Из-за эпидемии коронавируса выпускники вынуждены были общаться со своими педагогами и одноклассниками в онлайн-режиме. Очный учебный процесс в школах Грузии для превенции эпидемии прекратили в начале марта, когда начались весенние каникулы. Затем обучение стало дистанционным, в онлайн-режиме.
Также пока неизвестна дата проведения Единых национальных экзаменов. По данным на 1 мая, регистрацию на ЕНЭ прошли уже 39,3 тысячи абитуриентов.
Для подготовки к экзаменам на Общественном телевидении до 15 июня продлили проект «Телешкола» для абитуриантов. Минобразования также начало специальный проект «Вебшкола», который продлится до 4 июля.
В рамках проекта учителя-практики проведут для абитуриентов вебинары, которые будут загружены на онлайн платформе el.ge. Расписание вебинаров будет обновляться еженедельно.
Для поступления в вуз на Единых национальных экзаменах абитуриенты сдают три обязательных предмета и один дополнительный – «общие навыки», по требованию вуза.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна