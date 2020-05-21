

Чиковани: Чрезвычайное положение будет действовать до 00:00 22 мая

21.05.2020 15:18





Чрезвычайное положение действует до 00:00 22 мая и будет снято с 23 мая, - об этом заявил советник премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани.



Что касается других ограничений, по словам Чиковани, каждое из них Координационный совет обсуждает при участии правительства, эпидемиологов и медиков, и как только у совета будет возможность, ограничения будут поэтапно сняты.



«Озвученное сегодня решение связано с тем, что после 22 мая на всей территории Грузии не будет чрезвычайного положения и комендантского часа. Это означает, что ограничение будет действовать до 00:00 22 мая, а снято - 23 мая. Что касается смягчения других ограничений, то, как и прежде, каждое конкретное ограничение обсуждается Координационным советом при участии правительства, эпидемиологов и медиков, и как только будет возможность, ограничения будут поэтапно сняты», - сказал Ираклий Чиковани.



Комментарий Ираклия Чиковани распространяет администрация правительства.



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