

Гоциридзе: Вопрос о вступлении Вано Мерабишвили в «Национальное движение» в партии не обсуждался

21.05.2020 15:18





По информации председателя фракции «Национальное движение» Романа Гоциридзе, в партии не обсуждался вопрос о членстве бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили.



«Разговора об этом не было, и он не заявлял об этом публично. Поэтому я ничего не могу сказать. Естественно, решение о политической активности - это его выбор», - заявил Гоциридзе.



Для справки, как заявил один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс», бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили присоединится к «Национальному движению».



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