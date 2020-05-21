

Правительство Грузии одобрило строительство малой ГЭС в регионе Гурия



СОВА 21.05.2020 15:22



Правительство Грузии одобрило проект «Бахви-1» — строительство малой гидроэлектростанции в регионе Гурия. Об этом после заседания кабмина сообщила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. Строительство ГЭС мощностью 12 МВт планируется в муниципалитете Чохотаури.



Инвестором проекта является американская компания Cerberus Frontier, которая занимается реализацией энергетических программ в Грузии. «Бахви-1» станет пятым проектом организации.



«Это еще раз подтверждает то, что наша инвестиционная среда привлекательна для иностранных инвесторов, в особенности для американских. Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время перевести проект с этапа изучения на этап строительства», — сказал министр.



Глава Минэкономики отметила, что проект важен не только с точки зрения выработки «зеленой энергии» и создания, по меньшей мере, 20-ти новых рабочих мест, но и потому, что он осуществляется при поддержке американских инвесторов.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ







