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Правительство Грузии одобрило строительство малой ГЭС в регионе Гурия
21.05.2020 15:22
Правительство Грузии одобрило проект «Бахви-1» — строительство малой гидроэлектростанции в регионе Гурия. Об этом после заседания кабмина сообщила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава. Строительство ГЭС мощностью 12 МВт планируется в муниципалитете Чохотаури.
Инвестором проекта является американская компания Cerberus Frontier, которая занимается реализацией энергетических программ в Грузии. «Бахви-1» станет пятым проектом организации.
«Это еще раз подтверждает то, что наша инвестиционная среда привлекательна для иностранных инвесторов, в особенности для американских. Мы сделаем все возможное, чтобы в ближайшее время перевести проект с этапа изучения на этап строительства», — сказал министр.
Глава Минэкономики отметила, что проект важен не только с точки зрения выработки «зеленой энергии» и создания, по меньшей мере, 20-ти новых рабочих мест, но и потому, что он осуществляется при поддержке американских инвесторов.
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