

Беларусь и Грузию связывают уникальные отношения — посол

21.05.2020 16:53





Беларусь и Грузию связывают уникальные отношения. Об этом рассказал в Национальном пресс-центре Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия:



— За более чем 25 лет мы построили уникальные отношения, которые могут быть примером для других стран. У нас никогда не было каких-либо серьезных разногласий, мы всегда поддерживаем друг друга на разных международных форумах. У нас прекрасные культурные, политические и экономические связи.



Посол также рассказал, что странам есть чем обмениваться в плане товаров и услуг. Дипломат подчеркнул, что грузинская сторона заинтересована в белорусском машиностроении:



— "Белкоммунмаш" выиграл тендер на поставку электробусов в Батуми. Работаем с МАЗ, есть у них и свои представили в Грузии, которые активно продвигают эту продукцию. Прорабатывается вопрос и о поставке белорусских пожарных машин. Также для Грузии разработан специальный комбайн по сборке картофеля.

Говоря об инвестиционной сфере, посол констатировал, что объем взаимных инвестиций остается пока небольшим, и в этой сфере необходимо работать.





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