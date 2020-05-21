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В Грузии пока не обсуждается возможность запуска общественного транспорта
21.05.2020 18:10
«О запуске общественного транспорта пока речи нет, это связано с эпидемической ситуацией и мы примем это решение вместе с эпидемиологами», — заявил советник премьер-министра Ираклий Чиковани.
По его словам, общественный транспорт не будет запущен с завтра.
«У нас есть новая реальность, которая сконцентрирована и ориентирована на контроле и механизмах COVID-19. Мы не должны представлять себе это как ограничение, это способствует тому, чтобы у нас не было повторной вспышки эпидемии в стране и чтобы число заболевших было бы как можно меньше. Следовательно, менеджмент этих процессов должен быть адекватным. Все эти шаги позволяют нам управлять COVID-19 настолько быстро, эффективно и действенно, насколько мы можем, чтобы быстро и эффективно открыть нашу экономику и вернуться к нормальной жизни. Однако, этот обычный режим будет особенным, который должен учитывать каждый», — сказал Ираклий Чиковани.
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