

Депутат: правительство Грузии делает очень мало и с опозданием

21.05.2020 18:38





Правительство Грузии в условиях кризиса все делает очень мало, с большим опозданием, несправедливо и выборочно, заявила член фракции «Национальное движение» парламента Грузии Тинатин Бокучава на внеочередном пленарном заседании 21 мая.



По ее словам, возникшим в результате пандемии коронавируса кризисом воспользовались для расширения своего бизнеса и продолжали функционирование только компании, приближенные к правящей партии «Грузинская мечта» и ее лидеру Бидзине Иванишвили.



«Не остановлено передвижение деревьев Бидзины Иванишвили и не остановлен экспорт золота», — констатировала Бокучава. (Она имела ввиду транспортировку вековых деревьев, которые по заказу Иванишвили выкорчевывают в тех или иных районах страны и перевозят в парк, который благоустраивает и засаживает олигарх на берегу Черного моря).



Недостаточными и запоздалыми, по оценке оппозиционного депутата, были погашение гражданам коммунальных платежей, отсрочка уплаты подоходного и других налогов.



«Мы требовали сокращения подоходного налога наполовину, а сегодня видим, что правительство делает это только на 6 месяцев и для определенной категории. Мы требовали отсрочки банковских обязательств еще на 3 месяца, а Гахария объявил, что отсрочат только уплату процентов по кредитам. Все это очень мало и делается очень поздно», — заявила Бокучава.



На внеочередном заседании 21 мая парламент в числе других вопросов рассматривает проект поправок в Налоговый кодекс, принятия которого правительство требует в ускоренном порядке. Законопроектом предусмотрен ряд льгот для физических и юридических лиц, которые будут действовать в условиях вызванного коронавирусом кризиса.



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