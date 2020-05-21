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Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус - СМИ
21.05.2020 19:21
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров госпитализирован с подозрением на коронавирус. Он доставлен в одну из клиник Москвы на самолёте. Об этом сообщают Baza и "Интерфакс". Официального подтверждения этой информации нет.
По данным СМИ, у Кадырова поражены лёгкие. Ранее глава Чечни жаловался на недомогание, но это списывали на обычную простуду. В последние дни его состояние быстро ухудшилось.
Издание "Кавказский узел" также обратило внимание на то, что уже несколько дней информацию о количестве врачей заболевших коронавирусом сообщает не министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов, а его заместитель.
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