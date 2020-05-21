

Не время переводить стрелки на частный сектор - эксперты

21.05.2020 20:47





Эксперты экономической сферы обвиняют правящую команду в безответственности. Они считают, что правительство тычет пальцем в сторону бизнеса и совершенно необоснованно налагает ответственность на бизнес-сектор. По их заявлению, в течение 2 месяцев правительством должны были быть обеспечены люди, которые потеряли работу и помощь должна была быть перечислена в мае, поскольку нынешняя социально-экономическая ситуация вызывает тревогу и им нужна помощь вовремя.



Эксперты по вопросам экономики акцентируют внимание на нехватке помощи и говорят, что даже эта небольшая помощь не поступает людям вовремя.



По их заявлению, власти должны оказывать финансовую помощь всем людям, чей семейный доход не превышает 40 000 лари в год.



«Правительство «Грузинской мечты» отличается тем, что пытается обвинить других во всем плохом. Например, частный сектор, банки, Национальный банк, поэтому я не исключаю, что они пытались переложить вектор ответственности на других, однако, им этой ответственности никуда не деться - этот проект социальной помощи, разработан ими. Я понимаю, что трудно определить самозанятых людей, но это их план, и сейчас не время переводить стрелки в частный сектор», - заявил представитель «общества и банков» Георгий Кепуладзе.



По заявлению экономиста Дуру Махарадзе, государство спланировало неправильную социальную политику, что создало бюрократические проблемы. По его словам, социальную политику следует проводить путем исключения, отбирать людей, которые не нуждаются в помощи, и давать средства всем остальным.



«Исходя из кризиса, необходимо, чтобы эта помощь очень быстро доходила до людей. Им нужны деньги сегодня, а не через 2 или 6 месяцев. Важно, чтобы государство определило правильную стратегию.

Государство спланировало неправильную социальную политику. Подобрало целевые группы, которые нуждаются в помощи. Тем самым автоматически создадутся бюрократические проблемы и не получится провести правильный учет.



Целенаправленная политика была неправильной, мы должны были проводить социальную политику путем исключения, что означает выбор людей, которые не нуждаются в помощи, и раздать деньги всем остальным. Согласно антикризисному плану, 2,7 миллиона человек остались без какой-либо помощи», - заявил экономист Дуру Махарадзе.





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