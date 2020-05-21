

Правительство требует применения ограничений в нарушение Конституции – Гоциридзе

21.05.2020 20:53





У парламентской оппозиции имеются конкретные вопросы к премьер-министру Гиоргию Гахария по поводу снятия части ограничений и оставлении их части в силе. Им не понятны детали, то есть, какие ограничения будут сняты с 22 мая, когда будет отменено чрезвычайное положение и какие ограничения будут действовать после этого.



Кроме того, оппоненты власти также видят в этом процессе политические признаки. Они говорят, что законопроект, который позволит правительству вводить ограничения без разрешения парламента, является неприемлемым и чреват опасностью.



«Было много таких ограничений, которые плохо сказывались на экономике и которые не были вызваны необходимостью. Также были и абсурдные ограничения. Например, если два человека в машине сидят сзади, и они не представляют угрозы, то почему опасны два человека, сидящие на передних сиденьях. Ограничения, естественно, должны существовать, но они должны быть обоснованными. Правительство имеет право налагать ограничения и санкции, но оно не должно иметь чрезмерных прав, которыми будут злоупотреблять, хотя бы даже за политические преследования. Сегодня правительство требует использование ограничений, введенных в условиях чрезвычайного положения в нарушение Конституции, без разрешения парламента», - заявил член «Национального движения» Роман Гоциридзе.



Также негативно оценил законопроект независимый депутат Леван Гогичаишвили. По его словам, предоставленный документ не служит заботе о здоровье человека и имеет более политический оттенок.



«Как они умудряются принять участие в разрушении всего? Этот законопроект не служит той благородной цели, которой является забота о здоровье человека. К сожалению, этот законопроект носитель тона политического решения», - заявил Леван Гогичаишвили.



Помимо ограничений, у оппозиции есть вопросы по поводу плана преодоления экономического кризиса. Член «Европейской Грузии» Серги Капанадзе заявляет, что идеи, инициированные правительством, не отвечают вызовам, стоящими перед страной.



«У нас имеются вопросы к премьер-министру в основном о плане по преодолению экономического кризиса. Инициированные ими идеи не отвечают тем вызовам, которые стоят сегодня перед страной в этой непростой ситуации. В то время, как они не делают пенсионный накопительный налог и не возвращают его населению, не снижают налоги, по этому поводу у нас будут вопросы. Как вы собираетесь вывести страну из тяжелейшего экономического кризиса этими непоследовательными и неуместными шагами», - заявил Серги Капанадзе.





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