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Парламент в первом чтении утвердил законопроект об ограничениях
21.05.2020 21:22
Правительство сможет проводить ограничительные мероприятия в стране и без объявления чрезвычайного положения.
Парламент Грузии поддержал в первом чтении пакет изменений в закон «Об общественном здоровье» (80 голосов - за, 3 – против).
Законодательные изменения не поддержали ни оппозиция, ни независимые депутаты. По их оценке, данный законопроект неконституционен и сводит роль парламента к минимуму.
Парламентское большинство же заявляет, что единственной целью этих изменений является защита безопасности здоровья общества.
Следует отметить, что перед голосованием член парламентского большинства Ираклий Кобахидзе предложил оппозиции, чтобы ограничительные мероприятия, предусмотренные в законопроекте, были временными и в переходном положении был указан срок до 15 июля. Депутаты поддержали законодательные изменения именно с этой оговоркой.
Согласно законопроекту, карантинные меры определяются по-новому и подразумевают и такие мероприятия, которые связаны с ограничением перемещения, экономической деятельности, права на собственность, на собрания, на труд и других прав.
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