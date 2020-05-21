

Европейская народная партия призывает Евросоюз углубить сотрудничество с Грузией

21.05.2020 21:36

Civil Georgia



Группа Европейской народной партии (ЕНП), которая является крупнейшей в Европейском парламенте, обратилась к правительствам государств-членов ЕС с призывом «разработать детальную и амбициозную повестку дня сотрудничества, которая окажет конкретную помощь» шести странам Восточного партнерства — Грузии, Украине, Молдове, Армении, Азербайджану и Беларуси.



В заявлении, опубликованном 19 мая, группа заявила, что Саммит Восточного партнерства, который состоится в июне, должен завершиться разработкой четкой и долгосрочной стратегии реальной вовлеченности между ЕС и его восточными соседями, а также между шестью странами.



«Сегодня, как никогда ранее, и после 2020 года Еврокомиссия должна предпринять решительные шаги в отношении стран Восточного партнерства, поскольку на карту поставлено геополитическое будущее региона также, как и стабильность Евросоюза», — говорится в заявлении.



Выступая вчера на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, представители Европейской народной партии Михаэль Галлер и Радослав Шикорский заявили: «мы должны предлагать больше тем, кто делает больше и меньше тем, кто делает меньше с точки зрения приближения к европейским стандартам демократического развития».



Шикорский пояснил, что «целью политики ЕС» является углубление отношений «в соответствии с международным правом и фундаментальными ценностями» и «укрепление стабильности и благополучия во всем регионе».



По его словам, Евросоюз таким образом, чтобы не создавать угрозы этой цели, предложить такие средства конкретного стимулирования этим странам, как создание зоны бесплатного роуминга, поддержка диверсификации экономики путем увеличения кредитов для малых и средних предприятий в местной валюте, а также помощь в развитии инфраструктуры.



Депутат Европарламента Галлер заявил, что для того, чтобы эти средства стимулирования начали работать, страны Восточного партнерства «должны начать работать вместе».



«Ни с одним из существующих вызовов, которые стоят перед демократическим миром, отдельные страны эффективно не смогут справиться. Протекционизм показал свои пределы, сотрудничество имеет первостепенное значение. Увеличение внутрирегиональной торговли, снижение или отмена платы на роуминг, совместные проекты в таких сферах, как энергетика или транспорт, принесут пользу», — заявил Галлер.



Затем он добавил, что «если страны выполнят соглашения об ассоциации, они достигнут 70% европейских стандартов и правил».



«Не отступайте от пути реформ в ваших странах. Это важно, потому что это принесет больше благополучия вашему населению», — добавил он.



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