

Комитет по иностранным делам Европарламента принял рекомендации по Восточному партнерству

21.05.2020 21:39

Civil Georgia



Члены Комитета по иностранным делам Европарламента 19 мая приняли рекомендации, целью которых является разработка нового курса для улучшения отношений с восточноевропейскими соседями Евросоюза — Грузией, Украиной, Молдовой, Азербайджаном, Арменией и Беларусью.



Согласно пресс-релизу от 20 мая, депутаты Европарламента подчеркнули необходимость обеспечения того, чтобы «Восточное партнерство оставалось инклюзивным проектом».



В то же время члены комитета призвали «ЕС к расширенному диалогу» с теми странами, которые уже подписали соглашения об ассоциации, включая соглашения о глубокой и всеобъемлющей о свободной торговле — с Грузией, Молдовой и Украиной — чтобы помочь этим странам в гармонизации законодательства и экономической интеграции с ЕС.



Рекомендации, разработанные депутатами Европарламента, предшествуют предстоящему саммиту Восточного партнерства, который пройдет в июне 2020 года.



Депутаты поддержали разработку «четкой стратегии и долгосрочного общего видения» для дальнейшего развития Восточного партнерства.



Они призвали к активизации обязательств и политического стимулирования со стороны ЕС, что переведет сотрудничество «на новый уровень».



Члены Европарламента подчеркнули обещание стран партнеров, что они продолжат реализацию реформ и поиск путей углубления отношений с Евросоюзом.



Они призвали все институты ЕС «работать над политическими инициативами и процессами», чтобы «углубить экономическую интеграцию ЕС-Восточного партнерства», а также укрепить демократические институты, хорошее управление и верховенство закона, усиление борьбы против коррупции, дезинформации и политического непотизма.



Депутаты Европарламента подчеркнули, что необходимо углубить сотрудничество в сфере безопасности и обороны, «где это возможно», одновременно содействовать свободе СМИ и улучшению транспортных, энергетических и цифровых связей между ЕС и Восточным партнерством, а также между самими странами Восточного партнерства.



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