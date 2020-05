Financial Times: Саломе Зурабишвили выступает с инициативой создания «безопасного коридора» для поездок между ЕС и Грузией

24.05.2020 11:37





Саломе Зурабишвили выступает с инициативой создания «безопасного коридора» для поездок между ЕС и Грузией, — сообщает британское издание Financial Times.



В интервью Financial Times президент Грузии также подчеркнула необходимость увеличения инвестиций в грузинское сельское хозяйство и улучшения связей с европейской сетью торговли.



Зурабишвили призвала лидеров ЕС к углублению сотрудничества с Грузией, несмотря на кризис, вызванный пандемией.



По её словам, «сегодня может показаться, что у ЕС нет времени для других, однако региональные союзы и блоки становятся все более важными».



«Нам, грузинам, ясно, что единственная перспектива преодоления этого кризиса заключается в сотрудничестве с европейскими партнерами», — заявила президент Грузии.



Как пишет британское издание, «пандемия может вызвать опасения у Грузии, Украины и Молдовы о том, что Евросоюз, в ходе рассмотрения следующего семилетнего бюджета, может ограничить их финансирование в рамках инвестиционных программ ЕС по политике соседства».



«Ранее Грузия попросила ЕС о большей помощи, в том числе в таких вопросах, как подводные электрические и оптические кабели, а также паромное сообщение с портами Грузии», — пишет Financial Times.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ