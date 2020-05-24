|
|
|
Financial Times: Саломе Зурабишвили выступает с инициативой создания «безопасного коридора» для поездок между ЕС и Грузией
24.05.2020 11:37
Саломе Зурабишвили выступает с инициативой создания «безопасного коридора» для поездок между ЕС и Грузией, — сообщает британское издание Financial Times.
В интервью Financial Times президент Грузии также подчеркнула необходимость увеличения инвестиций в грузинское сельское хозяйство и улучшения связей с европейской сетью торговли.
Зурабишвили призвала лидеров ЕС к углублению сотрудничества с Грузией, несмотря на кризис, вызванный пандемией.
По её словам, «сегодня может показаться, что у ЕС нет времени для других, однако региональные союзы и блоки становятся все более важными».
«Нам, грузинам, ясно, что единственная перспектива преодоления этого кризиса заключается в сотрудничестве с европейскими партнерами», — заявила президент Грузии.
Как пишет британское издание, «пандемия может вызвать опасения у Грузии, Украины и Молдовы о том, что Евросоюз, в ходе рассмотрения следующего семилетнего бюджета, может ограничить их финансирование в рамках инвестиционных программ ЕС по политике соседства».
«Ранее Грузия попросила ЕС о большей помощи, в том числе в таких вопросах, как подводные электрические и оптические кабели, а также паромное сообщение с портами Грузии», — пишет Financial Times.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна