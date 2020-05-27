

Россия ищет пути проникновения в грузинскую лабораторию им. Лугара

27.05.2020 11:08





РФ ожидает ответа от Грузии на запрос по посещению Исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара российскими специалистами, Москва обеспокоена отсутствием информации по деятельности лаборатории. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД РФ, передает ТАСС.



"Посещение центра имени Ричарда Лугара в Грузии российскими профильными экспертами на взаимоприемлемых условиях также пока не получается. Грузинская сторона до сих пор предметно не отреагировала на нашу ноту от июня 2019 года с просьбой дать необходимые пояснения по модальностям возможного визита. Ждем официальной реакции Тбилиси", - отметили в министерстве.



"Предмет нашей обеспокоенности - Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ. Это, естественно, не может не учитываться нами в контексте обеспечения национальной безопасности, особенно когда речь идет о столь чувствительных аспектах", - пояснили в МИД. Москва продолжит добиваться внятных ответов американской и грузинской стороны по деятельности лаборатории, подчеркнули в дипведомстве.



Так, Россия настаивает на "предоставлении гарантий доступа во все лабораторные корпуса", в том числе в помещения, занимаемые американскими специалистами. Это обеспечит реальную проверку деятельности центра и не позволит скрыть "истинную направленность работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ". "Исходим из того, что визит должен осуществляться в двустороннем формате без подключения представителей других стран (разве что за исключением пентагоновцев, аккредитованных при Центре), а также международных и региональных организаций", - указали на Смоленской площади.



В комментарии подчеркивается, что деятельность лабораторий вызывала вопросы официальных лиц РФ, общественных деятелей, а также «грузинских экспертов и представителей гражданского общества», с точки зрения соблюдения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) специалистами США. "В частности, отмечалось, что на базе этого биообъекта проводятся исследования по применению насекомых в качестве разносчиков особо опасных биологических агентов и возбудителей инфекций", - пояснили в МИД РФ.



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